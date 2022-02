Exposition Serge Amarger Châtel-Montagne Châtel-Montagne Catégories d’évènement: Allier

Châtel-Montagne

Exposition Serge Amarger Châtel-Montagne, 28 octobre 2022, Châtel-Montagne. Exposition Serge Amarger Office de Tourisme Vichy Montagne Bourbonnaise 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne

2022-10-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-29 12:00:00 12:00:00 Office de Tourisme Vichy Montagne Bourbonnaise 15 place Alphonse Corre

Châtel-Montagne Allier Châtel-Montagne L’abstraction poétique, tel pourrait être son univers…

Ses tableaux sont des jardins, où tout être peut semer ses émotions, et en récolter de nouvelles… Ses tableaux n’ont de valeur que par le regard des autres… chatel-montagne@vichydestinations.fr +33 4 70 59 37 89 Office de Tourisme Vichy Montagne Bourbonnaise 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Châtel-Montagne Autres Lieu Châtel-Montagne Adresse Office de Tourisme Vichy Montagne Bourbonnaise 15 place Alphonse Corre Ville Châtel-Montagne lieuville Office de Tourisme Vichy Montagne Bourbonnaise 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Departement Allier

Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatel-montagne/

Exposition Serge Amarger Châtel-Montagne 2022-10-28 was last modified: by Exposition Serge Amarger Châtel-Montagne Châtel-Montagne 28 octobre 2022 Allier Châtel-Montagne

Châtel-Montagne Allier