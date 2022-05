Exposition Sentinelles du climat à Hendaye, 1 juillet 2022, .

Exposition Sentinelles du climat à Hendaye

2022-07-01 – 2022-09-11

Climat: quel avenir pour le vivant? Sentinelles du climat est une exposition itinérante créée par Cistude Nature avec la participation du Muséum de Bordeaux – sciences et nature qui en propose la première présentation au public à partir du 12 novembre 2020. Cette exposition présente, à l’échelle régionale, les effets du changement climatique sur la biodiversité qui s’ajoutent aux autres impacts humains. Elle confronte le visiteur à la réalité de la 6ème extinction de masse du vivant et aux causes, exclusivement humaines, de ce déclin sans précédent. L’une des causes en devenir étant le changement climatique, résultante d’émissions humaines trop importantes de gaz à effet de serre, l’exposition se recentre ensuite sur ce phénomène et ses effets sur le vivant, tout en ancrant son discours dans la nature qui nous entoure.

Climat: quel avenir pour le vivant? Sentinelles du climat est une exposition itinérante créée par Cistude Nature avec la participation du Muséum de Bordeaux – sciences et nature qui en propose la première présentation au public à partir du 12 novembre 2020. Cette exposition présente, à l’échelle régionale, les effets du changement climatique sur la biodiversité qui s’ajoutent aux autres impacts humains. Elle confronte le visiteur à la réalité de la 6ème extinction de masse du vivant et aux causes, exclusivement humaines, de ce déclin sans précédent. L’une des causes en devenir étant le changement climatique, résultante d’émissions humaines trop importantes de gaz à effet de serre, l’exposition se recentre ensuite sur ce phénomène et ses effets sur le vivant, tout en ancrant son discours dans la nature qui nous entoure.

+33 5 59 74 16 18

Climat: quel avenir pour le vivant? Sentinelles du climat est une exposition itinérante créée par Cistude Nature avec la participation du Muséum de Bordeaux – sciences et nature qui en propose la première présentation au public à partir du 12 novembre 2020. Cette exposition présente, à l’échelle régionale, les effets du changement climatique sur la biodiversité qui s’ajoutent aux autres impacts humains. Elle confronte le visiteur à la réalité de la 6ème extinction de masse du vivant et aux causes, exclusivement humaines, de ce déclin sans précédent. L’une des causes en devenir étant le changement climatique, résultante d’émissions humaines trop importantes de gaz à effet de serre, l’exposition se recentre ensuite sur ce phénomène et ses effets sur le vivant, tout en ancrant son discours dans la nature qui nous entoure.

C.P.I.E. Littoral Basque

dernière mise à jour : 2022-05-13 par