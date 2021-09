Senlis Senlis Oise, Senlis Exposition “Senlis d’hier et d’aujourd’hui : déambulations senlisiennes” Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Exposition “Senlis d’hier et d’aujourd’hui : déambulations senlisiennes” Senlis, 17 septembre 2021, Senlis. Exposition “Senlis d’hier et d’aujourd’hui : déambulations senlisiennes” 2021-09-17 – 2021-11-26

Senlis Oise Découvrez la ville d’une autre manière et plongez-vous dans son passé à travers d’anciens documents photographiques, mis en parallèle avec des clichés actuels. Des documents patrimoniaux, spécialement sortis des réserves, complètent ce parcours découverte autour des quartiers et du

centre historique de Senlis. Découvrez la ville d’une autre manière et plongez-vous dans son passé à travers d’anciens documents photographiques, mis en parallèle avec des clichés actuels. Des documents patrimoniaux, spécialement sortis des réserves, complètent ce parcours découverte autour des quartiers et du

centre historique de Senlis. mediatheque@ville-senlis.fr +33 3 44 32 04 03 Découvrez la ville d’une autre manière et plongez-vous dans son passé à travers d’anciens documents photographiques, mis en parallèle avec des clichés actuels. Des documents patrimoniaux, spécialement sortis des réserves, complètent ce parcours découverte autour des quartiers et du

centre historique de Senlis. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville 49.20599#2.58714