2022-05-29 09:00:00 – 2022-10-15 18:00:00

Bischoffsheim Bas-Rhin Découvrez le travail de Suzanne Capdevielle qui transforme l’argile en œuvres d’art, et de Luc Dornstetter, peintre pythagoricien à tendance symboliste. Les artistes seraient heureux de compter sur votre présente lors du vernissage qui aura lieu le 29 mai à 16h, avec l’accueil dès 14h. Suzanne Capdevielle, sculptrice, et Luc Dornstetter, peintre, présentent leurs travaux. +33 3 88 50 41 27 Découvrez le travail de Suzanne Capdevielle qui transforme l’argile en œuvres d’art, et de Luc Dornstetter, peintre pythagoricien à tendance symboliste. Les artistes seraient heureux de compter sur votre présente lors du vernissage qui aura lieu le 29 mai à 16h, avec l’accueil dès 14h. Bischoffsheim

