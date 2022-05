Exposition Seine de vie, de Paris à l’estuaire

2022-07-19 10:00:00 – 2022-08-31 18:30:00 Revenons aux sources !

La Seine, sujet de prédilection de MuséoSeine, est présentée sous un nouveau regard grâce au partenariat avec le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale (MUS) de Suresnes, dans le cadre de l’exposition temporaire Seine de vie, de Paris à l’estuaire du 19 juillet au 30 novembre 2022. Route fluviale reliant les territoires d’Île-de-France et de Normandie, la Seine influe sur les modes de vie d’un important bassin de population. Axe économique majeur brassant un grand nombre d’emplois, ce fleuve est autant pourvoyeur de ressources pour ses riverains (dont l’eau est un élément essentiel, partagé par tous), qu’un espace touristique accueillant quantité de loisirs. Ainsi, bien que divergentes en termes de paysages du fait notamment des modifications humaines, il reste que la Seine francilienne et la Seine normande révèlent nombre de complémentarités. Venez les découvrir à MuséoSeine ! Cette exposition est aussi l’occasion d’aborder la transformation à venir du territoire séquanien et d’appréhender comment la vie en bord de Seine peut s’adapter aux conséquences du changement climatique. Itinérante, l’exposition Seine de vie, de Paris à l’estuaire a été conçue en partenariat avec le MUS de Suresnes et est présentée au sein de ce musée francilien de novembre 2021 à juin 2022.

MuséoSeine a également fait appel à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage pour le prêt de panneaux d’exposition De l’autre côté de l’autre, 355 km de Seine. Revenons aux sources !

MuséoSeine a également fait appel à l'Ecole Nationale Supérieure de Paysage pour le prêt de panneaux d'exposition De l'autre côté de l'autre, 355 km de Seine.

