Exposition : SEENU et Hervé MARTIN Galerie municipale Bernard Nonnet, 1 novembre 2022, Erquy.

Exposition : SEENU et Hervé MARTIN

du mardi 1 novembre au dimanche 6 novembre à Galerie municipale Bernard Nonnet

### SEENU Originaire de l’Inde du sud, Seenu passe ses 30 premières années à Mamallapuram où il étudie, durant 8 ans, la sculpture traditionnelle hindoue. En 2005 son cœur l’amène en France ; à la croisée de deux cultures, son art prend un nouvel essor. Spécialiste de la pierre, notamment le granit, il aime particulièrement le travail de sculptures monumentales, la force et l’énergie qu’elles demandent, la présence qu‘elles dégagent une fois sculptées. En 2009 il commence à participer au gigantesque projet de la Vallée des Saints ; il peut ainsi mettre en œuvre toute sa technique et son expérience artistique dans des blocs de granit de 4 m à 6 m de haut. Il a notamment sculpté en 2019 Saint Denoual en grès d’Erquy. _« J’aime la liberté que m’apporte la création, aller puiser de nouvelles inspirations dans mon environnement et mon quotidien. Des œuvres plutôt rondes et douces, j’y mets toute mon énergie, et tente de toucher le beau en chacun, apporter une petite graine positive au monde d’aujourd’hui. »_ ### SEENU PLOEZAL (22) 06 24 41 75 72 [[https://www.seenusculpteur.com/](https://www.seenusculpteur.com/)](https://www.seenusculpteur.com/) ### Hervé MARTIN Je photographie Seenu dans son atelier et sur le site de la Vallée des Saints depuis notre rencontre en 2013. Dans les photos de cette exposition, j’ai essayé de faire ressortir l’extraordinaire défi qui s’impose à lui : partir d’un bloc de 15 à 20 tonnes pour arriver quatre semaines plus tard à une magnifique sculpture monumentale. C’est tout d’abord le traçage du bloc, puis celui-ci est attaqué au perforateur dans un bruit assourdissant et dans une poussière omniprésente, l’allégeant ainsi de quelques tonnes. Des jours et des jours durant, avec différents outils, il continue à l’amincir pour arriver à la forme souhaitée. Bouchardage, polissage en utilisant différents grains et flammage donneront à la pierre des aspects très différents tant en ce qui concerne la texture que la couleur et feront ainsi ressortir tel ou tel détail. Peut-être ai-je réussi, en mettant bout à bout ces instants, à saisir un peu de l’artiste qu’il est ? C’est un plaisir pour moi d’exposer à Erquy où j’ai des attaches familiales en compagnie d’un sculpteur ayant réalisé une sculpture monumentale de 6 mètres dans du grès rose local. Hervé Martin pratique la photo depuis la fin des années 70, mais c’est depuis qu’il a cessé son activité professionnelle qu’il peut consacrer du temps à sa passion. Il a tout de suite été attiré par l’humain avec des sujets réalisés sur le travail (mytiliculteurs, marins pêcheurs, agriculteurs), sur des mouvements de contestation (Plogoff au début des années 80), sur des manifestations culturelles en Bretagne (suivi du Bagdad Sonnerien Bro Dreger pendant un an, suivi de concours de danse traditionnelle, de jeux traditionnels) et d’évènements locaux. Depuis de nombreuses années il est présent sur les foires aux chevaux en Côtes-d’Armor et Finistère. Ce travail réalisé avec un autre photographe a donné lieu à une sélection au Off du Festival Photo Reporter à Saint-Brieuc en octobre 2016 puis à plusieurs expositions dans le département des Côtes-d’Armor, dans le Finistère ainsi qu’en Normandie. Il suit depuis plusieurs années les sculpteurs au travail à la Vallée des Saints. Certaines de ses photos illustrent le guide de la Vallée des Saints ainsi que le livre réalisé pour les 10 ans du site. Sur ce même thème, il a réalisé plusieurs expositions à la maison du littoral à Perros-Guirec, en plein air sur le port de Pontrieux, sur les grilles du jardin public de Guingamp et dernièrement à Trégastel. Il y a aussi ce vêtement singulier et énigmatique que nous propose l’artiste plasticien. Il apparaît comme un écheveau. ### En pratique exposition du mardi 1er au dimanche 6 novembre 2022 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place

sculpture et photographie

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T10:30:00 2022-11-01T12:30:00;2022-11-01T15:00:00 2022-11-01T18:00:00;2022-11-02T10:30:00 2022-11-02T12:30:00;2022-11-02T15:00:00 2022-11-02T18:00:00;2022-11-03T10:30:00 2022-11-03T12:30:00;2022-11-03T15:00:00 2022-11-03T18:00:00;2022-11-04T10:30:00 2022-11-04T12:30:00;2022-11-04T15:00:00 2022-11-04T18:00:00;2022-11-05T10:30:00 2022-11-05T12:30:00;2022-11-05T15:00:00 2022-11-05T18:00:00;2022-11-06T10:30:00 2022-11-06T12:30:00;2022-11-06T15:00:00 2022-11-06T18:00:00