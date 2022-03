Exposition : Seeking the Stars de RoamCouch NextStreet Gallery Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition : Seeking the Stars de RoamCouch NextStreet Gallery, 31 mars 2022 au 07 avril 2022, Paris.

Street artiste Japonais, RoamCouch présente sa dernière exposition personnelle à la Galerie NextStreet sur la place des Vosges dans le Marais. Venez découvrir son univers coloré et onirique à travers un solo show inédit RoamCouch (Ryo Ogawa) est un artiste originaire de Gifu, au Japon. Passé maître de l’art urbain et de l’Ukiyo-e (art traditionnel d’estampes et de peintures japonaises). Profondément influencé par les mangas japonais, il a commencé sa carrière de graphiste à l’âge de 18 ans. Cette expérience a établi en lui un style distinct des autres. Son esthétisme est également caractérisé par une représentation fantaisiste et photoréaliste de paysages urbains. La réalité est alors perçue à travers un kaléidoscope oniriques et fantastiques. RoamCouch a débuté sa carrière d’artiste professionnel à temps plein en 2011 après s’être remis d’une maladie qui a changé sa vie. Il a créé un style unique : le “Neo Ukiyo-e”. Il innove dans la création artistique en modernisant les méthodes Ukiyo-e et en combinant l’art du pochoir avec du papier japonais fait main “Mino washi”. Il donne un nouveau sens à l’utilisation du pochoir et produit des œuvres minutieuses et richement nuancées. Certains décrivent son travail comme celui d’un maître moderne. En effet chaque pièce, contient près de 50 couches de pochoir créées à la main. Ce rendu nécessite un processus extrêmement laborieux – prenant parfois jusqu’à un an de travail- et produit finalement un effet exquis combinant dynamisme , nuance et profondeur. La première exposition personnelle de RoamCouch intitulée “A Beautiful Life” s’est déroulée à New York en 2014. Depuis lors, son art a été exposé dans le monde entier, faisant des apparitions au Japon, en Norvège, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. NextStreet Gallery 23 Place des Vosges 75003 Paris 75003 Contact : 0142781010 contact@nextstreetgallery.com https://www.nextstreetgallery.com/seeking-the-stars-roamcouch-solo-exhibition https://fr-fr.facebook.com/nextstreetgallery/ Art contemporain;Expo;Peinture;Street-art

