SEDAN 1870-1873 : LA BATAILLE, L’OCCUPATION, LES MÉMOIRESRéalisée par le musée municipal, cette exposition présente l’histoire de Sedan pendant la guerre franco-allemande de 1870-71 et ses conséquences sur la ville. Elle retrace les événements de la guerre de 1870-71, la bataille du 1er septembre, l’occupation des troupes allemandes jusqu’au 24 juillet 1873, les mémoires de la bataille et les monuments, la destruction des fortifications et le déploiement de la « ville nouvelle » la décennie suivante. Manuscrits, plans, photographies, imprimés, objets et œuvres des collections patrimoniales sedanaises (musée municipal, archives municipales, Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, médiathèque Georges-Delaw) illustrent cette période marquante de notre histoire nationale et locale. VISITE GUIDEE TOUT PUBLICVisite guidée de l’exposition par la responsable du musée municipal, commissaire de l’exposition.

