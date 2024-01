EXPOSITION SECTION ARTS PLASTIQUES DU LYCÉE DOUANIER ROUSSEAU À LA MAISON RIGOLOTE Laval, samedi 16 mars 2024.

Exposition de la Section Arts Plastiques du Lycée Douanier ROUSSEAU à la Maison Rigolote

En parallèle de la Journée Portes Ouvertes du lycée [16.01.2024 // 9h-13h].

Deuxième rendez-vous avec la Maison Rigolote pour les élèves d’arts plastiques du lycée Douanier Rousseau avec une attention toute particulière portée sur la NATURE représentée, révélée, rêvée, ré-inventée…

« La Nature à l’œuvre ».

A travers des approches personnelles, singulières et plurielles, la nature est interprétée, dans sa force et fragilité. Large éventail entre naturel, artificiel posant par-là même une réflexion sur les enjeux artistiques et écologiques dans la création.

INFOS PRATIQUES :

· Exposition du 16 au 24 mars 2023

· Entrée libre samedi et dimanche de 14h30 à 18h

· Vernissage le samedi 16 mars à partir de 17h30

· Section Arts Plastiques / Lycée Douanier Rousseau à Laval .

Rue du Hameau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire contact@aaa53.fr

