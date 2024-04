Exposition Secrets d’herboriste, les (super) pouvoirs des plantes locales Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, samedi 8 juin 2024.

Exposition Secrets d’herboriste, les (super) pouvoirs des plantes locales Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Vendredi

Depuis la nuit des temps, l’Homme a su tirer profit des ressources végétales que lui offrait la nature pour se nourrir, se chauffer ou encore s’abriter. Grâce à son instinct, son sens de l’observation et de l’expérimentation, il a découvert et exploité les divers effets bénéfiques des plantes sauvages sur sa santé. C’est cette relation étroite et sans cesse renouvelée entre l’Homme et les plantes que se propose d’explorer cette exposition l’usage des plantes à travers les âges, les croyances populaires, le métier d’herboriste, les recettes anciennes et modernes de remèdes à base de plantes… Autant de thèmes qui seront abordés dans des décors évoquant l’univers de l’herboristerie, enrichie d’objets et outils anciens, mais aussi de modules ludiques et interactifs pour découvrir tous les secrets des herbes folles.

par Mickaël Mary, paysan-herboriste

-Visites commentées de l’exposition un dimanche par mois par les animateurs du manoir

-rando botanique par Mickaël Mary dimanche 29 septembre

-jeudi 14 novembre conférences sur les l’utilisation des plantes sauvages à l’espace culturel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2025-01-05

Omonville-la-Rogue Le Tourp, maison de la Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Exposition Secrets d’herboriste, les (super) pouvoirs des plantes locales Manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Cotentin La Hague