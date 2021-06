Exposition « Secrets de beauté – Maquillage et coiffures de l’époque Edo dans les estampes japonaises » Maison de la culture du Japon à paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Exposition « Secrets de beauté – Maquillage et coiffures de l’époque Edo dans les estampes japonaises »

Maison de la culture du Japon à paris, le samedi 3 juillet à 18:00

**Cette exposition réunit plus de 70 estampes et 60 objets permettant de mieux connaître la pratique du maquillage, de la coiffure et les canons de la beauté à l’époque Edo (1603-1868), quand le Japon connaît une croissance économique affirmée qui s’accompagne d’un développement culturel considérable. Le riche parcours présenté à la MCJP invite les visiteurs à porter un nouveau regard sur les estampes** _**ukiyo-e**_**, à en comprendre les détails par le prisme d’une thématique aussi originale que féminine : les secrets de beauté. De nombreux objets tels que miroirs, coiffeuses, peignes et épingles à cheveux, etc., – réellement utilisés à l’époque Edo – sont également exposés aux côtés de répliques de coiffures aux formes complexes. Ils contribuent eux aussi à offrir une image vivante du sens esthétique de l’époque Edo.** C’est à une véritable plongée dans l’intimité et les rituels de beauté des femmes de l’époque d’Edo que l’exposition nous convie, au fil de quatre sections thématiques. Blanc, noir, rouge : le maquillage de l’époque Edo se compose principalement de ces trois couleurs. Exhiber une peau d’une blancheur immaculée étant un point crucial pour les femmes, du fard blanc _oshiroi_ est toujours appliqué sur le visage, le cou et le décolleté. Le noir est lié aux rites de passage. Si les femmes du peuple se teignent les dents de noir une fois mariées et se rasent les sourcils à la naissance de leur premier enfant, dans la noblesse de cour et l’aristocratie guerrière, passé un certain âge, elles redessinent leurs sourcils en haut du front. Quant au rouge, rare et précieux, il se pose avec parcimonie sur les lèvres et les joues. L’art sophistiqué de la coiffure connaît son apogée à l’époque Edo. Les styles de chignons se diversifient si rapidement qu’on en aurait compté jusqu’à plusieurs centaines ! De même se développent les ornements de cheveux (peignes, épingles, piques) qui égaient les chevelures. Tout comme le maquillage, les coiffures sont des indicateurs d’âge, de classe sociale, de statut matrimonial ou encore de profession. Dans la société hiérarchisée de l’époque Edo, les femmes ne peuvent choisir librement leur maquillage ou leur coiffure. Mais l’inventivité dont elles font preuve sont à l’origine d’un art diversifié de la toilette, l’une des plus belles occasions de se parer magnifiquement étant la cérémonie de mariage. La dernière section réunit deux séries d’estampes : _Le Gynécée de Chiyoda_ de Yôshû Chikanobu (1838-1912) et _Trentre-deux attitudes d’aujourd’hui_ d’Ichiôsai Kunichika (1835-1900). Elles représentent la femme japonaise de l’époque Edo dans son incroyable diversité : citadines, courtisanes, épouse du shôgun et ses domestiques… Ces images nous font pénétrer dans de multiples scènes de la vie quotidienne et subliment la beauté de ces femmes.

Entrée libre de 18h à 22h

A travers estampes et objets, découverte de l’évolution du maquillage et de la coiffure des femmes de l’époque Edo (1603-1868), entre respect de règles sociales strictes et recherche de l’élégance.

Maison de la culture du Japon à paris 101 bis quai Branly 75015 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



