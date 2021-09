Exposition “Secours populaire” de Daniel Bertin Collemiers, 18 septembre 2021, Collemiers.

Exposition “Secours populaire” de Daniel Bertin 2021-09-18 – 2021-10-18 Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière

Collemiers Yonne Collemiers

EUR Daniel Bertin nous propose une rétrospective de ses quelques – modestes – 52 années de bénévolat au Secours Populaire ! Photos, brochures, livres et matériel en tout genre, témoins de son engagement et de l’œuvre du Secours Populaire depuis 1968. Daniel Bertin a été bénévole au niveau national au secrétariat des Hauts de Seine, à la fédération de Paris, puis au comité de la RATP qu’il a créé ou encore à la logistique nationale et au Conseil d’Administration. A travers son implication et les reliques qu’il a sauvegardées, c’est un pan de l’histoire du Secours Populaire qu’il vous invite à venir découvrir dès le 18 septembre.

Vernissage de l’exposition le 18 septembre à 11h.

cafecollemiers@gmail.com

Daniel Bertin nous propose une rétrospective de ses quelques – modestes – 52 années de bénévolat au Secours Populaire ! Photos, brochures, livres et matériel en tout genre, témoins de son engagement et de l’œuvre du Secours Populaire depuis 1968. Daniel Bertin a été bénévole au niveau national au secrétariat des Hauts de Seine, à la fédération de Paris, puis au comité de la RATP qu’il a créé ou encore à la logistique nationale et au Conseil d’Administration. A travers son implication et les reliques qu’il a sauvegardées, c’est un pan de l’histoire du Secours Populaire qu’il vous invite à venir découvrir dès le 18 septembre.

Vernissage de l’exposition le 18 septembre à 11h.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par