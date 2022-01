Exposition « Seconde peau, le vêtement en perspective » Castellane Castellane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Castellane

Exposition « Seconde peau, le vêtement en perspective » Castellane, 9 avril 2022, Castellane. Exposition « Seconde peau, le vêtement en perspective » Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines Castellane

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-24 18:30:00 Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines

Castellane Alpes de Haute-Provence Castellane EUR La Maison Nature & Patrimoines ouvre ses portes sur une nouvelle exposition dédiée au vêtement et à la représentation de soi. maisonnaturepatrimoines@gmail.com +33 4 92 83 19 23 http://www.maison-nature-patrimoines.com/ Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines Castellane

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Mairie de Castellane

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Castellane Autres Lieu Castellane Adresse Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines Ville Castellane lieuville Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines Castellane Departement Alpes de Haute-Provence

Castellane Castellane Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castellane/

Exposition « Seconde peau, le vêtement en perspective » Castellane 2022-04-09 was last modified: by Exposition « Seconde peau, le vêtement en perspective » Castellane Castellane 9 avril 2022 Alpes-de-Haute-Provence Castellane

Castellane Alpes de Haute-Provence