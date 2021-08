Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Exposition Sébastien Piquet et François Garnier Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais

Exposition Sébastien Piquet et François Garnier Sauzé-Vaussais, 2 octobre 2021, Sauzé-Vaussais. Exposition Sébastien Piquet et François Garnier 2021-10-02 – 2021-10-30 Médiathèque La Fabrik 1 Rue du Baron

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais Exposition de Sébastien Piquet et François Garnier Du samedi 2 octobre au samedi 30 octobre à la Médiathèque La Fabrik à Sauzé-Vaussais Présence des artistes les 2,9 et 16 octobre de 14h à 18h François Garnier Sculpteur

Propose avec le bois et le bronze des sculptures surréalistes et abstraites aux formes suggestives. La sobriété des lignes, la douceur des courbes et une finition soignée dont le fil conducteur de son travail Sébastien Piquet Artiste peintre

