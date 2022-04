Exposition, séances planétarium et animations Salle Charles de Gaulle,Ostricourt, 6 avril 2022, ostricourt.

Exposition, séances planétarium et animations

du mercredi 6 avril au mercredi 27 avril à Salle Charles de Gaulle, Ostricourt

La ville d’Ostricourt, partenaire de notre appel à projet vous présente à la salle Charles de Gaulle, du 11 au 15 avril, nos outils itinérants : * Le planétarium itinérant Avec sa séance “les étoiles d’Hercule” à partir de 6 ans. Le ciel étoilé représente un grand livre ouvert dans lequel les hommes ont écrit leurs légendes. Au fil de la légende du célèbre héros grec, vous découvrirez le ciel et les constellations. Le planétarium peut accueillir jusqu’à 18 personnes sous sa coupole gonflable. * Exposition “LHistoire climatique de la Terre” Un voyage à travers le temps pour découvrir 4,57 milliards d’années d’évolution du climat planétaire… Ses acteurs principaux : Soleil, atmosphère, continents, océans, glaciers et êtres vivants, ont modelé et remodelé la surface du globe. Leurs rôles et interactions sont complexes et demandent encore pour certains à être précisés. Plus on remonte le temps plus il est difficile de reconstituer précisément le climat planétaire mais les moyens scientifiques ne manquent pas pour en dessiner les grandes lignes ! * La malle de jeux “L’electricité, une énergie sous tension” L’électricité nous semble aujourd’hui indispensable et indissociable de notre vie quoitidienne. D’où vient-elle? Comment arrive-t-elle jusqu’à nous? Notre avenir, notre mode de consommation passe-t-il par le tout électrique? Pour parler des comportements énergétiques mais également mesurer par des gestes individuels et collectifs l’impact sur les changements climatiques. * Le tapis empreinte écologique Venez découvrir de façon ludique votre impact sur la planète. Un jeu à faire en famille qui ne vous laissera pas insensible à la question… * L’expo-jeu “Je(u) commence aujourd’hui” L’exposition se propose d’alterner des messages d’une nature libre, intrépide, polluée et de montrer des initiatives positives. L’objectif est de donner l’envie au public de passer à l’action. Des animations en médiathèque : * Mercredis créatifs – Création de moulin en papier Un atelier créatif sur le thème des énergies renouvelables. Mercredi 6 avril, De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 3-6 ans. De 10 h 30 à 11 h 30 pour les plus de 6 ans. * Mercredis créatifs – Création artistique sur le thème des étoiles À la suite de la découverte du planétarium, les enfants profiterons d’«un mercredi créatif» pour (re)-découvrir les étoiles. Mercredi 27 avril, De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 3-6 ans. De 10 h 30 à 11 h 30 pour les plus de 6 ans. Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter ces outils? Découvrez ici notre fiche catalogue [[https://bit.ly/3njlYzq](https://bit.ly/3njlYzq)](https://bit.ly/3njlYzq) [[https://bit.ly/3ngk5nm](https://bit.ly/3ngk5nm)](https://bit.ly/3ngk5nm) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [[catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

Entrée libre

Outils itinérants de l’Appel à Projet – Empreinte écologique : à nous de jouer!

Salle Charles de Gaulle,Ostricourt chemin du cheminot, 59162 Ostricourt ostricourt Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T09:30:00 2022-04-06T10:30:00;2022-04-06T10:30:00 2022-04-06T11:30:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T16:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T10:30:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T11:30:00