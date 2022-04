Exposition, séances planétarium et animations Espace culturel Robert Hossein,Merville, 7 avril 2022, Merville.

Exposition, séances planétarium et animations

du jeudi 7 avril au lundi 2 mai à Espace culturel Robert Hossein, Merville

Le Centre social de Merville, partenaire de notre appel à projet vous présente du 7 avril au 2 mai, nos outils itinérants : * Le planétarium itinérant Avec sa séance “les étoiles d’Hercule” à partir de 6 ans. Le ciel étoilé représente un grand livre ouvert dans lequel les hommes ont écrit leurs légendes. Au fil de la légende du célèbre héros grec, vous découvrirez le ciel et les constellations. 7,8,13,15,19,20,22 et 27 avril à 10h et 15h 6,12,16 et 23 avril à 15h 12 et 29 avril à 18h sur réservation * Exposition “LHistoire climatique de la Terre” Un voyage à travers le temps pour découvrir 4,57 milliards d’années d’évolution du climat planétaire… Plus on remonte le temps plus il est difficile de reconstituer précisément le climat planétaire mais les moyens scientifiques ne manquent pas pour en dessiner les grandes lignes ! Visite guidée 8,15,22 et 29 avril sur réservation en libre accès aux heures d’ouvertures * Exposition “L’énergie des étoiles” Vous y trouverez toutes les réponses aux questions : Qu’est-ce qu’une étoile? Quelle est l’origine et la nature de l’énergie stellaire? Que se passe t-il au coeur du soleil? Vénus, la Terre et Mars sont-elles nées sous une bonne étoile? Visite guidée 8,15,22 et 29 avril sur réservation en libre accès aux heures d’ouvertures * La malle de jeux “L’electricité, une énergie sous tension” L’électricité nous semble aujourd’hui indispensable et indissociable de notre vie quoitidienne. D’où vient-elle? Comment arrive-t-elle jusqu’à nous? Notre avenir, notre mode de consommation passe-t-il par le tout électrique? Pour parler des comportements énergétiques mais également mesurer par des gestes individuels et collectifs l’impact sur les changements climatiques. 14,21 et 28 avril samedi 30 avril sur réservation * Le tapis empreinte écologique Venez découvrir de façon ludique votre impact sur la planète. Un jeu à faire en famille qui ne vous laissera pas insensible à la question… 5,12,19 et 26 avril dimanche 24 avril sur réservation * Les narrateurs d’histoires sur l’univers, l’écologie et les énergies réprésentation de l’école municipale de théâtre pour un public à partir de 4 ans dimanche 10 avril à 10h30-15h30 sur réservation * Projection de film : Mune le gardien de la Lune suivie d’une séance planétarium vendredi 8 avril à 18h30 Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter ces outils? Découvrez ici notre fiche catalogue [[https://bit.ly/3njlYzq](https://bit.ly/3njlYzq)](https://bit.ly/3njlYzq) [[https://bit.ly/3ngk5nm](https://bit.ly/3ngk5nm)](https://bit.ly/3ngk5nm) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [[catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

Entrée libre, sur réservation pour certaines activités

Outils itinérants de l’Appel à Projet – Empreinte écologique : à nous de jouer!

Espace culturel Robert Hossein,Merville 19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville Merville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T09:30:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-11T09:30:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T09:30:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:30:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T09:30:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T09:30:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-25T09:30:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T09:30:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-02T09:30:00 2022-05-02T18:00:00