– dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine – Samedi et Dimanche : Exposition “Se soigner en Sologne autrefois” – Entrée libre – Eglise Saint Etienne de 14h à 18h Samedi à 17h : Conférence par le GRAHS (Groupe de recherches archéologique et historiques de Sologne) Exposition “Se soigner en Sologne autrefois” et Conférence (samedi 17.09 à 17h) Eglise de Lion en Sullias 2 Place de l’Église, Lion-en-sullias Lion-en-sullias

