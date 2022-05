Exposition sculptures Gloria Corona

2022-08-06 – 2022-09-04 Exposition de sculptures de l’artiste Gloria Corona. Aranaise d’origine, commingeoise d’adoption, la pierre est son matériau de prédilection. Elle s’approprie la géographie des marbres : St Béat, Carrare, Ulldecona… Gloria raconte le corps humain, crée des sculptures avec beaucoup de formes et de rondeurs « sur lesquelles on a envie de laisser courir ses doigts pour mieux les découvrir ».

Entrée gratuite. Complétez cet atelier avec la visite de l’écomusée : le grand cycle de l’eau, la maquette de la vallée de la Barousse animée en son et lumières et la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat, et/ou la visite des sources de St Nérée. Profitez du site avec son grand espace arboré au bord de l’Ourse, ses aires pique-nique avec barbecue pour une immersion en pleine nature, avec des départs de sentier au château de Bramevaque et au gouffre de saoule et de ses animations nature, créatives et de loisirs à chaque vacances scolaires. Le site est ouvert en juillet et août de 9h à 18h les week-ends et fériés inclus. maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85 dernière mise à jour : 2022-04-07 par

