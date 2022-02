Exposition – Sculptures et peintures Yffiniac, 3 mars 2022, Yffiniac.

Exposition – Sculptures et peintures Le Patio 11 Rue des Écoles Yffiniac

2022-03-03 – 2022-03-30 Le Patio 11 Rue des Écoles

Yffiniac Côtes d’Armor Yffiniac

Découvrez les œuvres de la sculptrice Mia et du peintre Charga.

Mia :

Née à Nantes, Mia se passionne pour le dessin et la peinture dès son jeune âge, puis elle découvre la sculpture.

Après avoir fréquenté différents ateliers de sculpture et les beaux-arts, elle vit aujourd’hui à Ploufragan. Son travail est guidé par la recherche de l’émotion, de la sensualité et de la beauté.

Mia travaille d’après modèles vivants et principalement l’argile, pour elle, la sculpture est l’art d’extraire de la terre une illusion de vivant, de faire naître un corps et de mettre toute l’émotion dans ce qu’elle crée.

Charga :

Pour cette exposition elle est accompagnée des toiles du Peintre Charga.

Ses peintures s’appuient sur des constructions géométriques colorées qui laissent apparaître des visages ou des paysages maritimes.

Des œuvres qui originales qui visent susciter l’émotion… mais surtout à ne pas laisser indifférent !

Impliqué dans le milieu artistique, Charga est également le président fondateur de la Biennale Peintres et sculpteurs de Bretagne à Saint-Brieuc.

+33 2 96 72 74 27 https://www.yffiniac.com/culture/bibliotheque-et-mutimedia/

Le Patio 11 Rue des Écoles Yffiniac

