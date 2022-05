EXPOSITION ”SCULPTURES ET PEINTURES” AU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

EXPOSITION ”SCULPTURES ET PEINTURES” AU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY Brissac Loire Aubance, 29 juillet 2022, Brissac Loire Aubance. EXPOSITION ”SCULPTURES ET PEINTURES” AU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY Place Edouard Meslier Association du Prieuré Brissac Loire Aubance

2022-07-29 – 2022-08-31 Place Edouard Meslier Association du Prieuré

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire EUR 3 4 Au Prieuré de Saint-Rémy, Bruno Guiard expose ses sculptures et Denis Huneau, ses peintures. Rencontrez les artistes : – vendredi 29 juillet : 18h-20h n- mercredi 31 juillet : 16h-18h Tarifs de l’exposition : entrée avec visite du Prieuré (4€) ou visite de l’exposition seule (3€). Entre peinture et sculpture expositions@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 Au Prieuré de Saint-Rémy, Bruno Guiard expose ses sculptures et Denis Huneau, ses peintures. Rencontrez les artistes : – vendredi 29 juillet : 18h-20h n- mercredi 31 juillet : 16h-18h Tarifs de l’exposition : entrée avec visite du Prieuré (4€) ou visite de l’exposition seule (3€). Place Edouard Meslier Association du Prieuré Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Place Edouard Meslier Association du Prieuré Ville Brissac Loire Aubance lieuville Place Edouard Meslier Association du Prieuré Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

EXPOSITION ”SCULPTURES ET PEINTURES” AU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY Brissac Loire Aubance 2022-07-29 was last modified: by EXPOSITION ”SCULPTURES ET PEINTURES” AU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 29 juillet 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire