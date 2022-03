Exposition – « Sculptures » Erquy, 21 mai 2022, Erquy.

Exposition – « Sculptures » Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy

2022-05-21 – 2022-06-06 Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy Côtes d’Armor

Association SCULPTEURS BRETAGNE

13 artistes sculpteurs

Daniele BRAGONI, Jean-Yves GESTIN, Christian HERRY, Janine LE CANN, Joël LE FLOCH, Guy LE GAL, Anne LE LOUARN, Didier LEMAITRE, Dominique MAHÉ, Brigitte MAIGNAN, Jacquy MEUNIER, Bruno PANSART, Daniel TIHAY.

Ils vous proposent leurs créations originales et actuelles en métal, verre, marbre, bois, bronze, terre cuite, accompagnées d’oeuvres murales en peinture, dessins et gravures.

Un brin d’histoire associative

L’Association SCULPTEURS BRETAGNE permet depuis plus de 30 ans la promotion et la solidarité des sculpteurs créateurs installés dans les départements des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille et Vilaine, du Morbihan et de la Loire Atlantique.

Ses membres accèdent à un réseau artistique et sont accompagnés dans la diffusion et la valorisation de leur œuvre. L’association compte une soixantaine d’adhérents inscrits au Répertoire National des Entreprises.

C’est en 1989 qu’une quarantaine de sculpteurs déclarent la création de cette Association.

Une revue éditée jusqu’en 2007 était la seule jusqu’à cette date consacrée à la sculpture.

Des échanges ont eu lieu avec les Pays Celtes et la Catalogne.

L’Association tient son Assemblée Générale à Landivisiau lors du salon de la Sculpture organisé avec la Mairie où le lauréat est récompensé par une exposition personnelle dans l’Espace culturel de la Ville.

Inauguration/vernissage vendredi 20 mai à 18h00.

Accès libre et gratuit.

sculpteurs.bretagne@orange.fr +33 6 74 90 19 22 https://www.sculpteurs-bretagne.com/

Association SCULPTEURS BRETAGNE

13 artistes sculpteurs

Daniele BRAGONI, Jean-Yves GESTIN, Christian HERRY, Janine LE CANN, Joël LE FLOCH, Guy LE GAL, Anne LE LOUARN, Didier LEMAITRE, Dominique MAHÉ, Brigitte MAIGNAN, Jacquy MEUNIER, Bruno PANSART, Daniel TIHAY.

Ils vous proposent leurs créations originales et actuelles en métal, verre, marbre, bois, bronze, terre cuite, accompagnées d’oeuvres murales en peinture, dessins et gravures.

Un brin d’histoire associative

L’Association SCULPTEURS BRETAGNE permet depuis plus de 30 ans la promotion et la solidarité des sculpteurs créateurs installés dans les départements des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille et Vilaine, du Morbihan et de la Loire Atlantique.

Ses membres accèdent à un réseau artistique et sont accompagnés dans la diffusion et la valorisation de leur œuvre. L’association compte une soixantaine d’adhérents inscrits au Répertoire National des Entreprises.

C’est en 1989 qu’une quarantaine de sculpteurs déclarent la création de cette Association.

Une revue éditée jusqu’en 2007 était la seule jusqu’à cette date consacrée à la sculpture.

Des échanges ont eu lieu avec les Pays Celtes et la Catalogne.

L’Association tient son Assemblée Générale à Landivisiau lors du salon de la Sculpture organisé avec la Mairie où le lauréat est récompensé par une exposition personnelle dans l’Espace culturel de la Ville.

Inauguration/vernissage vendredi 20 mai à 18h00.

Accès libre et gratuit.

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy

dernière mise à jour : 2022-03-08 par