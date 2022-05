Exposition sculptures en métal

2022-07-24 – 2022-08-07 Exposition. Nicolas Seyve expose ses sculptures, faites de matériaux de récupération et surtout de bouts de ferraille ! Ce sculpteur a fait de l'acier son matériau de prédilection pour ses œuvres. À découvrir !

