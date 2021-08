Exposition : sculptures de Franck Collin Eglise Notre-Dame des Flots, 18 septembre 2021, Lacanau.

Exposition : sculptures de Franck Collin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Notre-Dame des Flots

### Ouverture exceptionnelle de l’église pour l’exposition de sculptures ! L’artiste canaulais Franck Collin et l’ACL vous proposent une exposition dans un lieu inédit, l’église de Lacanau Océan, sur le thème des racines et origines, du lien de l’Homme à la Nature. « Aujourd’hui, je m’inscris et me reconnais dans une démarche vivante et singulière où la taille de la pierre (marbre et granit) me permet de m’ancrer et de tendre vers une expression plus globale et universelle. »

Gratuit. Entrée libre.

Ouverture exceptionnelle de l’église pour l’exposition de sculptures !

Eglise Notre-Dame des Flots église Notre-Dame des Flots 33680 Lacanau Lacanau Lacanau-Océan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00