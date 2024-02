EXPOSITION SCULPTURES DE CLAUDE ROCHE La Grange Théâtre Lachaussée, mardi 20 février 2024.

Vendredi

Artiste à la réputation internationale, il a plus de 50 ans d’art dramatique en tant qu’acteur, metteur en scène et facteur de masques. Cette expo-vente propose des œuvres sur le thème des oiseaux, masques de scène et créations.

Il a animé à la Grange Théâtre des ateliers de fabrication de masques, très appréciés par petits et grands en octobre 2023. Depuis 1994, il se concentre davantage sur la création de masques pour diverses compagnies, animer des ateliers sur la formation de l’acteur auprès des jeunes. Avec en 2021 la création du premier festival Masques en Scène à Alba-la-Romaine, consacré au théâtre masqué, qu’il a continué à animer jusqu’en 2023, avec de plus la création d' »Enfants des étoiles ». https://masquesenscene.fr.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-04-30 12:00:00

La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est contact@lagrange-theatre.org

