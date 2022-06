Exposition – Sculptures de Christine Joas

Exposition – Sculptures de Christine Joas, 30 août 2022, . Exposition – Sculptures de Christine Joas



2022-08-30 – 2022-09-12 Dans la salle de l’arsenal de l’hôtel de ville de Kaysersberg venez rencontrer l’artiste Christine Joas, sculptrice animalière avec la technique du raku. Christine Joas est une sculptrice animalière spécialiste du raku. Dans la salle de l’arsenal de l’hôtel de ville de Kaysersberg venez rencontrer l’artiste Christine Joas, sculptrice animalière avec la technique du raku. dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville