2023-03-04 – 2023-04-30

Exposition sculptures : Daniele Bragoni
Espace Culturel Lucien-Prigent, Landivisiau

Le travail du sculpteur se distingue par l'élégance de son « onde », déclinée dans différentes matières, avec une prédilection toute particulière pour le marbre. Sa recherche perpétuelle pour rendre cette matière souple et légère lui vient de sa formation à Carrare en Toscane, ville où il a appris à façonner le marbre, qui a également participé à la construction de sa personnalité. En constante réflexion, il essaye de trouver entre Pisano, Michelangelo et Leonardo une façon personnelle d'insuffler ses sentiments dans la matière. Après vingt ans d'expérimentations, il trouve dans l'onde un équilibre formel et psychologique. Force, sentiments et réflexions sont au diapason. Son voyage au Japon en 1997 l'a aidé à aller vers l'essentiel. C'est en France, plus précisément à Saint Priest en 2008, que l'artiste italien a l'opportunité de mettre en application le fruit de ses pensées, en créant le Mémorial de la Paix, œuvre significative dans son parcours. Soutenu par sa compagne Chantal De Jaeger, analyste d'art, Daniele prend alors pleinement conscience de ses capacités et potentiels artistiques. S'installer en Bretagne a été pour eux la consécration d'un rêve, au plus près de la nature et de cette lumière si inspirante. C'est là qu'il a décidé d'installer son atelier ouvert à tous. Entrée libre les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h30 (18h en juillet).

