Exposition sculptures Athena Jahantigh Rue Bichot Châteauneuf, jeudi 28 mars 2024.

« Les sculptures animalières de Athena Jahantigh colportent sur leurs dos arqués un immense héritage iconographique les reliant à l’art pariétal de sa Perse natale; inspiration à la fois affective et nostalgique pour cette artiste vivant et travaillant depuis 2003 en France, mais qui se marie à perfection avec son autre grande source formelle, la peinture rupestre. En résultent de petites merveilles d’animaux hiératiques et callipyges, aux formes fortes et sensuelles dotées d’une présence sculpturale particulièrement actuelle. Ce sont des sculptures contemporaines aux racines profondes. » Nigel Atkins 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 11:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Rue Bichot Galerie Herbert-Fort de Châteauneuf

Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition sculptures Athena Jahantigh Châteauneuf a été mis à jour le 2024-02-27 par COORDINATION CÔTE-D’OR