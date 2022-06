Exposition : Sculptures Art Récup’Vintage Meyras Meyras Catégories d’évènement: 07380

Meyras

Exposition : Sculptures Art Récup’Vintage Meyras, 1 juin 2022, Meyras. Exposition : Sculptures Art Récup’Vintage Meyras

2022-06-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-30 18:00:00 18:00:00

Meyras 07380 Meyras Venez découvrir les œuvres de Joël Dupland, en présence de l’artiste. patricia.demangeon@orange.fr http://www.chateauhautsegur.fr/ Meyras

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: 07380, Meyras Autres Lieu Meyras Adresse Ville Meyras lieuville Meyras Departement 07380

Meyras Meyras 07380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meyras/

Exposition : Sculptures Art Récup’Vintage Meyras 2022-06-01 was last modified: by Exposition : Sculptures Art Récup’Vintage Meyras Meyras 1 juin 2022 07380 Meyras

Meyras 07380