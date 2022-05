Exposition Sculptures – Arbres en terre Sainte-Colome Sainte-Colome Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome Exposition de sculptures sur le thème de l’arbre

Dans l’atelier de Marie-Christine à Sainte Colome, trois amies mues par la joie de partager le même désir se sont réunies autour d’une matière : la terre.

Elles ont donné naissance à un projet : “Arbres en terre”.

“Arbres en terre” explore les qualités de l’arbre. C’est un jeu, jeu de mains. Deux mains ou six mains qui dansent pour modeler, expérimenter en fonction de la singularité de l’univers de chacune.

Artistes :

Marie-Christine Lecomte

Fabienne Chiron

