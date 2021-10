Castillon-du-Gard Castillon-du-Gard CASTILLON DU GARD, Gard Exposition sculpture – Fab’s Castillon-du-Gard Castillon-du-Gard Catégories d’évènement: CASTILLON DU GARD

Castillon-du-Gard Gard Castillon-du-Gard Fabien Fontanille, dit Fab’s est le lauréat du prix Swixim International – Côté Soleil Immobilier proposé dans le cadre du festival Cours & Jardins des Arts, à Vers-Pont du Gard. Il exposera 2 mois ses œuvres à l’Agence. Vernissage le 21 octobre à 18h30. contact.coursetjardinsdesarts@gmail.com http://www.coursetjardinsdesarts.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par

