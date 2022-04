EXPOSITION : SCULPTEURS BRETAGNE Saint-Brevin-les-Pins, 18 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

EXPOSITION : SCULPTEURS BRETAGNE Espace des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-18 – 2022-07-03 Espace des Roches 22 avenue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

En lien avec le symposium de sculpture monumentale, une exposition est organisée par la Ville et l’association « Sculpteurs Bretagne » du dimanche 3 au dimanche 17 juillet à la salle des Roches.

Depuis plus de 30 ans, l’association « Sculpteurs Bretagne » permet la promotion et la solidarité des sculpteurs-créateurs installés dans les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique.

Ses membres accèdent ainsi à un réseau artistique et sont accompagnés dans la diffusion et la valorisation de leurs œuvres, quel que soit le style ou le matériau travaillé.

Une dizaine d’entre eux ont répondu favorablement à l’invitation de la Municipalité.



Espace des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

