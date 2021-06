Albi Corinne Chauvet Albi, Tarn Exposition : sculpteur Mathieu Chiva Corinne Chauvet Albi Catégories d’évènement: Albi

du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin

Du 25 au 27 juin prochains, le sculpteur et dessinateur tarnais Mathieu Chiva expose son travail dans les locaux de l’artiste albigeoise Corinne Chauvet. Y seront présentés ses dessins ainsi que des sculptures en pierre, plâtre et terre cuite. Une exposition nourrie, offrant une vue d’ensemble sur le travail multiple de l’artiste. En effet, la recherche artistique de Mathieu Chiva trouve son essence dans le mouvement des courbes, l’expressivité des creux, la souplesse des lignes. Il pose un regard singulier sur les volumes, et son approche de la sculpture se fait au travers du dessin. La nature est pour lui une source d’inspiration inépuisable, et c’est notamment en elle que se nourrissent beaucoup de ses œuvres. Le vernissage a lieu le jeudi 24 à 18 heures. Informations pratiques : 6 Rue de l’Ecole Normale 06 19 57 77 15 A découvrir chez Corinne Chauvet Corinne Chauvet 6 rue de l’école normale albi Albi Le Clos Tarn

