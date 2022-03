Exposition scientifique et ludique contre les discriminations LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE – L’AdrESS Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE – L’AdrESS

Parcours exploratoire autour de 13 affiches comportant des analyses scientifiques, des jeux, des questionnements et des énigmes issus d’un escape game sur les stéréotypes. Exposition en libre accès, accessible à tous sans avoir à entrer dans un lieu fermé.

Gratuit

Les Petits Débrouillards des Hautes-Pyrénées proposent d’aborder les discriminations dans tous les secteurs au travers d’affiches comportant des jeux et issu d’un escape game sur les stéréotypes LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE – L’AdrESS 02 boulevard Garigliano – 65 000 TARBES Tarbes Laubadère Hautes-Pyrénées

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T17:00:00

