Programmation proposée par la commune de Faycelles Le marionnettiste Jean-Pierre Lescot s’inspire de la technique du théâtre d’ombres pour réaliser des panneaux découpés reproduisant notamment les travaux agricoles aux bords du Nil. D’un tableau à l’autre, des scènes de l’Égypte antique sont évoquées avec sensibilité et poésie.

Dans le cadre de Eurêka Figeac +33 5 65 34 06 25

