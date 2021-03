Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel EXPOSITION SCÈNES DE VIE ET PORTRAITS DE SCÈNE EN MEUSE Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

EXPOSITION SCÈNES DE VIE ET PORTRAITS DE SCÈNE EN MEUSE, 1 mars 2021-1 mars 2021, Saint-Mihiel. EXPOSITION SCÈNES DE VIE ET PORTRAITS DE SCÈNE EN MEUSE 2021-03-01 09:00:00 – 2021-03-31 12:30:00 Hall de l’office de tourisme 6 Rue du Palais de Justice

Saint-Mihiel Meuse Exposition par Monique Villaume (auteure) et Laurent Nembrini (photographe). accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr +33 3 29 89 06 47 Exposition par Monique Villaume (auteure) et Laurent Nembrini (photographe). OTCL

