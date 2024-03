Exposition, saynètes et fresque collective Mairie Saint André sur Orne Saint-André-sur-Orne, samedi 23 mars 2024.

Exposition, saynètes et fresque collective Projet construit avec le conseil municipal des jeunes. Après des séances de sensibilisation et de travail le CME présente une exposition, des saynètes et une fresque collective. Samedi 23 mars, 14h00 Mairie Saint André sur Orne

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Mairie Saint André sur Orne 1 Place François Mitterrand, 14320 Saint-André-sur-Orne Saint-André-sur-Orne 14320 Calvados Normandie