Lamazière-BasseLamazière-Basse Lamazière-Basse Lamazière-Basse Corrèze, Lamazière-Basse Exposition ‘Sauvons l’église Saint-Barthélemy’ Lamazière-Basse Lamazière-Basse Lamazière-BasseLamazière-Basse Catégories d’évènement: Corrèze

Lamazière-Basse

Exposition ‘Sauvons l’église Saint-Barthélemy’ Lamazière-Basse Lamazière-Basse, 30 octobre 2021, Lamazière-BasseLamazière-Basse. Exposition ‘Sauvons l’église Saint-Barthélemy’ 6 Place de l’église Lamazière-Basse Lamazière-Basse

2021-10-30 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-30

Lamazière-Basse Corrèze 6 Place de l’église Lamazière-Basse Corrèze Lamazière-Basse A partir de 15h à la salle des fêtes Le Pays d’Art et d’Hitsoire vous invite à venir découvrir le temps d’une journée, l’exposition “Sauvons l’église Saint-Barthélemy”. En partenariat avec la commune de Lamazière-Basse et Haute-Corrèze Communauté A partir de 15h à la salle des fêtes 6 Place de l’église Lamazière-Basse Lamazière-Basse

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Lamazière-Basse Autres Lieu Lamazière-Basse Lamazière-Basse Adresse 6 Place de l'église Ville Lamazière-BasseLamazière-Basse lieuville 6 Place de l'église Lamazière-Basse Lamazière-Basse