Exposition Sauver l’espace – ESTAMPILLE sérigraphie et édition d’art Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition Sauver l’espace – ESTAMPILLE sérigraphie et édition d’art Saint-Étienne, 15 avril 2022, Saint-Étienne. Exposition Sauver l’espace – ESTAMPILLE sérigraphie et édition d’art ESTAMPILLE 2,4,6 ARCADES DE L’HOTEL DE VILLE Saint-Étienne

2022-04-15 – 2022-04-29 ESTAMPILLE 2,4,6 ARCADES DE L’HOTEL DE VILLE

Saint-Étienne Loire L’exposition de Céline Thoué « Sauver l’espace » présente des séries d’affiches uniques réalisées en linogravure. ESTAMPILLE 2,4,6 ARCADES DE L’HOTEL DE VILLE Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse ESTAMPILLE 2,4,6 ARCADES DE L'HOTEL DE VILLE Ville Saint-Étienne lieuville ESTAMPILLE 2,4,6 ARCADES DE L'HOTEL DE VILLE Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Exposition Sauver l’espace – ESTAMPILLE sérigraphie et édition d’art Saint-Étienne 2022-04-15 was last modified: by Exposition Sauver l’espace – ESTAMPILLE sérigraphie et édition d’art Saint-Étienne Saint-Étienne 15 avril 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire