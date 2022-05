Exposition Sauvages des rues Couches Couches Catégories d’évènement: Couches

Couches Saône-et-Loire EUR 0 0 L’exposition itinérante Belles et rebelles-Sauvages des rues du CPIE Pays de Bourgogne est en place dans les rues de Couches jusqu’au 29 mai ! n20 bâches imageant 20 plantes sauvages pour vous donner la possibilité d’apprendre à les connaître, à les regarder différemment. nEt pour parfaire cette découverte, une balade gratuite et tout public est prévue le vendredi 20 mai. RDV à 18h devant la mairie. nAnecdotes, vertus, usages insoupçonnées… mairie.couches@wanadoo.fr +33 3 85 98 19 20 L’exposition itinérante Belles et rebelles-Sauvages des rues du CPIE Pays de Bourgogne est en place dans les rues de Couches jusqu’au 29 mai ! n20 bâches imageant 20 plantes sauvages pour vous donner la possibilité d’apprendre à les connaître, à les regarder différemment. nEt pour parfaire cette découverte, une balade gratuite et tout public est prévue le vendredi 20 mai. RDV à 18h devant la mairie. nAnecdotes, vertus, usages insoupçonnées… Couches

