La Chapelle-d'Abondance Maison des Sœurs à La chapelle d'Abondance Haute-Savoie, La Chapelle-d'Abondance Exposition « Sauvages » à la Maison des soeurs Maison des Sœurs à La chapelle d’Abondance La Chapelle-d'Abondance Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Chapelle-d'Abondance

Exposition « Sauvages » à la Maison des soeurs Maison des Sœurs à La chapelle d’Abondance, 18 septembre 2021, La Chapelle-d'Abondance. Exposition « Sauvages » à la Maison des soeurs

le samedi 18 septembre à Maison des Sœurs à La chapelle d’Abondance La faune et la flore vivent à nos côtés et participent de notre qualité de vie. Sauf si les hommes en décident autrement… Maison des Sœurs à La chapelle d’Abondance 74360 La Chapelle d’Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, La Chapelle-d'Abondance Autres Lieu Maison des Sœurs à La chapelle d'Abondance Adresse 74360 La Chapelle d'Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville La Chapelle-d'Abondance lieuville Maison des Sœurs à La chapelle d'Abondance La Chapelle-d'Abondance