2022-10-16 14:00:00 – 2022-12-11 18:00:00

Ctes-d’Armor Hillion Quand on mange un poisson aujourd’hui, c’est un petit bout des vertus bienfaitrices de l’océan que l’on ingère ! Ce dernier est synonyme de nature, de force vitale. Le poisson est identifié comme étant un animal sauvage, il jouit d’une image « bio » par nature.

Cet aliment sain, bénéfique pour la santé physique comme psychologique, est désormais synonyme de bien-être. Mais cela en a-t-il toujours été ainsi ? Et notre poisson sauvage qui est-il exactement ? Où le trouve t-on ? Comment est-il capturé ? Conservé ? Consommé ?

Exposition avec 12 modules interactifs.

Exposition avec 12 modules interactifs.

Cette exposition pédagogique permet de voyager autour de notre poisson. maisondelabaie@sbaa.fr +33 2 96 32 27 98

