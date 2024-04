Exposition « Sauvage » La Virgule Morlaix, samedi 6 avril 2024.

Exposition « Sauvage » La Virgule Morlaix Finistère

Une exposition de Ber’hed Cadoudal, plasticienne.

« La nature, en particulier les arbres moussus, les branches griffues, les racinbes, les nuages tordus, le son des oiseaux, le bruit des feuilles sont profondément inspirants. Mon travail est le reflet de mes sentiments pour ce rural et sauvage des Monts d’Arrée, un dialogue entre rudesse et poésie. J’essaie de vous entrainer dans un monde onirique, un questionnement, notre lien au monde sauvage… Je papillonne entre la gravité superficielle de ce Monde et la beauté profonde des petites choses de la vie. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 12:00:00

fin : 2024-06-29 18:30:00

La Virgule 9 Rue de Paris

Morlaix 29600 Finistère Bretagne lavirgule@villedemorlaix.org

