Exposition Saucats l'école au fil du temps salle de fêts de saucats route du médoc (angle av.ch.de gaulle) Saucats

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10

Saucats Gironde Saucats Avril !! c’est la nouvelle exposition de Saucats au Temps Jadis. Vous allez retrouver l’histoire de l’école au fil du temps à Saucats et ailleurs !

Un important matériel scolaire au fil du temps.

Des jeux de cour d’école,écriture à la plume, saynète mettant en scène d’anciens instituteurs (les hussards noirs de la république)…

