Exposition “Satire sur les présidents de la République Française 1848-2022 Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Exposition “Satire sur les présidents de la République Française 1848-2022 Lignières, 11 avril 2022, Lignières. Exposition “Satire sur les présidents de la République Française 1848-2022 Lignières

2022-04-11 14:00:00 – 2022-04-11 16:30:00

Lignières Cher Une exposition dans l’air du temps, puisque visible entre les 2 tours d’élection présidentielle ! Détaillez chaque dessin ! Un ouvrage est sorti dont vous pourrez replonger à votre guise tranquillement chez vous, vous le dédicacerez le 11 avril à partir de 18h.

Par ailleurs, participez, en vous inscrivant, à l’atelier caricature, vous connaîtrez les lignes essentielles de cet art. De Louis-Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron, nombre de croquis satiriques sur tous ces présidents; et pour les derniers croqués par Franck Lemort de Lignières !

L’exposition visible 10 jours, sera couronnée par un atelier caricature pour enfants et adultes, mené par Franck Lemort sur inscription. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/ Une exposition dans l’air du temps, puisque visible entre les 2 tours d’élection présidentielle ! Détaillez chaque dessin ! Un ouvrage est sorti dont vous pourrez replonger à votre guise tranquillement chez vous, vous le dédicacerez le 11 avril à partir de 18h.

Par ailleurs, participez, en vous inscrivant, à l’atelier caricature, vous connaîtrez les lignes essentielles de cet art. Office de Tourisme de Lignières

Lignières

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Exposition “Satire sur les présidents de la République Française 1848-2022 Lignières 2022-04-11 was last modified: by Exposition “Satire sur les présidents de la République Française 1848-2022 Lignières Lignières 11 avril 2022 cher Lignières

Lignières Cher