EXPOSITION SARAH POULAIN Rombas, vendredi 12 avril 2024.

EXPOSITION SARAH POULAIN Rombas Moselle

Le papier est au cœur de mon travail. Créatrice à multiples casquettes, tantôt artiste, maquettiste et scénographe, j’ai la particularité de n’avoir besoin que de très peu d’outils un cutter et du papier.

Mes créations jouent sur les volumes, les couleurs et des perspectives pour créer des univers miniatures joyeux et colorés.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est billetterie@rombas.com

