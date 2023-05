Exposition: « Sarah Bernhardt » Au petit Palais, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 00h00 à 00h05

.Tout public. payant

32 €

Découvrez l’exposition Sarah Bernhardt animée par le conférencière Ghislaine Silvestri.

Figure emblématique du tournant 19ème et 20ème siècle la « Divine » Sarah Bernhardt, actrice tout autant qu’artiste, fait l’objet d’une exposition exceptionnelle au Petit Palais. Interprète des plus grands dramaturges (Racine, Shakespeare, V. Hugo, Ed. Rostand) elle triomphe sur les scènes du monde entier : costumes de scène, photos, tableaux, sculptures, affiches. Ce « monstre sacré », terme inventé pour elle par Jean Cocteau nous dévoilera également des aspects de sa vie moins connus comme son activité de peintre et d’écrivain mais surtout de sculptrice.

Au petit Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Contact : https://bit.ly/3NflbO2 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/3NflbO2

.