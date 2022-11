Exposition « Santons de Provence » au musée des Automates Falaise, 3 décembre 2022, Falaise.

Exposition « Santons de Provence » au musée des Automates

Musée des Automates – Boulevard de la Libération Falaise Calvados

2022-12-03 13:30:00 – 2022-12-04 17:30:00

Falaise

Calvados

Du 1er au 30 décembre et dans la pure tradition saisonnière, le musée des Automates de Falaise présente les santons créés par Simone Jouglas et Lise Berger.

Cette exposition est composée de plus de 100 santons en argile, réalisés à la main par de grands artistes santonniers.

Emblématiques de la période de Noël, ces personnages nous plongent dans la vie quotidienne d’un village provençal et nous font revivre les métiers d’autrefois comme le meunier, le rémouleur ou encore la fileuse de laine…

L’originalité de cette exposition inédite réside dans la mécanisation de certains des personnages présentés.

Ville de Falaise

