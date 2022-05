EXPOSITION SANDY MORRIS À LA P’TITE GALERIE Rochefort-sur-Loire, 7 mai 2022, Rochefort-sur-Loire.

EXPOSITION SANDY MORRIS À LA P’TITE GALERIE Place de l’Hôtel de Ville Office de tourisme Rochefort-sur-Loire

2022-05-07 – 2022-06-01 Place de l’Hôtel de Ville Office de tourisme

Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire Rochefort-sur-Loire

Pour en savoir un peu plus sur l’artiste :

“Depuis ma plus jeune enfance, j’ai toujours eu avec moi mon cahier de dessin. Quand j’étais jeune en Angleterre j’adorais faire des croquis et, après, je suis devenue étudiante des Beaux-arts à l’université d’Edimbourg. Mais gagner la vie en faisant la peinture n’est pas évident ! Pendant quelques années je faisais des illustrations archéologiques : un travail fascinant qui m’a donné une bonne base en dessin industriel. Mais comme vous apercevrez dans mes peintures, c’est plutôt la lumière et les couleurs qui me passionnent. Quand je suis devenue prof d’anglais langue étrangère, j’ai eu l’opportunité de voyager et de voir les couleurs de l’Orient. Plus récemment, j’ai passé quelques années au Népal, ou j’ai été inspirée par les vêtements en couleurs merveilleuses et la grâce naturelle des gens. Maintenant j’habite La Possonnière, entourée de la douceur Angevine. J’ai déjà exposé à La Possonnière ( à La Taverne, au Ponton et à La Mairie ), à Savennières (Aux Trois Murs) et à Béhuard. Mes tableaux sont tous acrylique sur toile”.

Exposition gratuite.

Venez découvrir les oeuvres de Sandy Morris

accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21

Pour en savoir un peu plus sur l’artiste :

“Depuis ma plus jeune enfance, j’ai toujours eu avec moi mon cahier de dessin. Quand j’étais jeune en Angleterre j’adorais faire des croquis et, après, je suis devenue étudiante des Beaux-arts à l’université d’Edimbourg. Mais gagner la vie en faisant la peinture n’est pas évident ! Pendant quelques années je faisais des illustrations archéologiques : un travail fascinant qui m’a donné une bonne base en dessin industriel. Mais comme vous apercevrez dans mes peintures, c’est plutôt la lumière et les couleurs qui me passionnent. Quand je suis devenue prof d’anglais langue étrangère, j’ai eu l’opportunité de voyager et de voir les couleurs de l’Orient. Plus récemment, j’ai passé quelques années au Népal, ou j’ai été inspirée par les vêtements en couleurs merveilleuses et la grâce naturelle des gens. Maintenant j’habite La Possonnière, entourée de la douceur Angevine. J’ai déjà exposé à La Possonnière ( à La Taverne, au Ponton et à La Mairie ), à Savennières (Aux Trois Murs) et à Béhuard. Mes tableaux sont tous acrylique sur toile”.

Exposition gratuite.

Place de l’Hôtel de Ville Office de tourisme Rochefort-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-03 par