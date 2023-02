Exposition: Sandrine Agosti et Lufti Jakkar Galerie des Corsaires Bayonne OT Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Exposition: Sandrine Agosti et Lufti Jakkar Galerie des Corsaires, 13 février 2023, Bayonne OT Bayonne Bayonne. Exposition: Sandrine Agosti et Lufti Jakkar 16 Rue Pontrique Galerie des Corsaires Bayonne Pyrenees-Atlantiques Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique

2023-02-13 15:00:00 – 2023-02-25 19:00:00

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique

Bayonne

Pyrenees-Atlantiques Bayonne EUR Fabienne Galle, Juliette Toullec, alias Neju et Fany Pierrot-Leyle, alias Gaïargilla. Fabienne Galle, Juliette Toullec, alias Neju et Fany Pierrot-Leyle, alias Gaïargilla. +33 6 46 46 79 91 Galerie des corsaires Galerie des corsaires

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT Bayonne

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Pyrenees-Atlantiques OT Bayonne Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Ville Bayonne OT Bayonne Bayonne lieuville Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne Departement Pyrenees-Atlantiques

Bayonne Bayonne OT Bayonne Bayonne Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne-ot-bayonne-bayonne/

Exposition: Sandrine Agosti et Lufti Jakkar Galerie des Corsaires 2023-02-13 was last modified: by Exposition: Sandrine Agosti et Lufti Jakkar Galerie des Corsaires Bayonne 13 février 2023 16 Rue Pontrique Galerie des Corsaires Bayonne Pyrenees-Atlantiques Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Galerie des Corsaires Bayonne OT Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne OT Bayonne Bayonne Pyrenees-Atlantiques