Exposition Sandra PHILIPPE-OLLIVIER La Forest-Landerneau, 4 mai 2022, La Forest-Landerneau.

Exposition Sandra PHILIPPE-OLLIVIER Salle Taliesin Bourg, place de la mairie La Forest-Landerneau

2022-05-04 09:30:00 – 2022-05-04 18:00:00 Salle Taliesin Bourg, place de la mairie

La Forest-Landerneau Finistère La Forest-Landerneau

Passionnée par la décoration et le bricolage, j’ai découvert, il y a quelques années, le travail de la terre, la céramique et plus particulièrement le raku. Je peux laisser libre cours à mon imagination en créant des pièces uniques. Je souhaite, maintenant, partager ma passion avec le plus grand nombre.

adjointe-maire-benoit.marilyne@laforest.bzh +33 2 98 20 21 43

Salle Taliesin Bourg, place de la mairie La Forest-Landerneau

